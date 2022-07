Mertens, La Gazzetta: “Dries sogna la pace e il rinnovo con De Laurentiis” (Di domenica 3 luglio 2022) Mertens LA Gazzetta – Nonostante il rinnovo ormai scaduto, non sono scomparse le speranze di vedere Dries ancora con la maglia azzurra. Il belga è fiducioso, sogna “la pace con De Laurentiis“, come tutti i tifosi partenopei. E chissà magari che potrebbe esserci un incontro tra le due parti per definire il futuro dell’ex Psv. Attualmente svincolato, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha divulgato la notizia. Mertens, La Gazzetta annuncia: “Il belga sogna il rinnovo con il Napoli” Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: “Sogni di mezza estate nel mare blu di Capri. Dries Mertens è sull’Isola Azzurra e già solo a livello ... Leggi su seriea24 (Di domenica 3 luglio 2022)LA– Nonostante ilormai scaduto, non sono scomparse le speranze di vedereancora con la maglia azzurra. Il belga è fiducioso,“lacon De“, come tutti i tifosi partenopei. E chissà magari che potrebbe esserci un incontro tra le due parti per definire il futuro dell’ex Psv. Attualmente svincolato, l’edizione odierna de Ladello Sport ha divulgato la notizia., Laannuncia: “Il belgailcon il Napoli” Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: “Sogni di mezza estate nel mare blu di Capri.è sull’Isola Azzurra e già solo a livello ...

