LIVE Italia-Spagna 14-15 pallanuoto, Finale Mondiali 2022 in DIRETTA: lacrime Settebello, sconfitta ai rigori (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.23 L’unico rimpianto è non aver approcciato la partita nel modo giusto. Troppo molle e svagato il Settebello in avvio, ha consentito alla Spagna di prendere il largo. Poi la rimonta rabbiosa, fino alla beffa dei rigori. E’ stato comunque un grande Mondiale. Ripetiamo: questo gruppo ha un futuro, il Settebello sarà tra le favorite alle Olimpiadi di Parigi 2024. 21.20 Terzo titolo iridato per la Spagna, che non vinceva dal 2001. L’Italia resta la nazione con più successi iridati a quota 4. 21.19 Toccanti le lacrime degli azzurri che si sciolgono tra le braccia di mogli e figli. Ci rifaremo, questo Settebello è davvero fortissimo. 21.18 La Spagna dunque si ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.23 L’unico rimpianto è non aver approcciato la partita nel modo giusto. Troppo molle e svagato ilin avvio, ha consentito alladi prendere il largo. Poi la rimonta rabbiosa, fino alla beffa dei. E’ stato comunque un grande Mondiale. Ripetiamo: questo gruppo ha un futuro, ilsarà tra le favorite alle Olimpiadi di Parigi 2024. 21.20 Terzo titolo iridato per la, che non vinceva dal 2001. L’resta la nazione con più successi iridati a quota 4. 21.19 Toccanti ledegli azzurri che si sciolgono tra le braccia di mogli e figli. Ci rifaremo, questoè davvero fortissimo. 21.18 Ladunque si ...

