LIVE F1, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: comincia a piovere a Silverstone! Partenza alle 16.00 (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Questa invece è la graduatoria aggiornata del Mondiale costruttori: 1 RED BULL RACING RBPT 3042 FERRARI 228 3 MERCEDES 188 4 MCLAREN MERCEDES 65 5 ALPINE RENAULT 57 6 ALFA ROMEO FERRARI 51 7 ALPHATAURI RBPT 27 8 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 16 9 HAAS FERRARI 15 10 WILLIAMS MERCEDES 3 15.22 Di seguito la classifica generale del Mondiale piloti dopo 9 GP: 1 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 175 2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 1293 Charles Leclerc MON FERRARI 126 4 George Russell GBR MERCEDES 1115 Carlos Sainz ESP FERRARI 102 6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 77 7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 50 8 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 46 9 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 39 10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 18 15.19 A Silverstone verrà scritto quest’oggi l’ennesimo capitolo della rivalità ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 Questa invece è la graduatoria aggiornata del Mondiale costruttori: 1 RED BULL RACING RBPT 3042 FERRARI 228 3 MERCEDES 188 4 MCLAREN MERCEDES 65 5 ALPINE RENAULT 57 6 ALFA ROMEO FERRARI 51 7 ALPHATAURI RBPT 27 8 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 16 9 HAAS FERRARI 15 10 WILLIAMS MERCEDES 3 15.22 Di seguito la classifica generale del Mondiale piloti dopo 9 GP: 1 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 175 2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 1293 Charles Leclerc MON FERRARI 126 4 George Russell GBR MERCEDES 1115 Carlos Sainz ESP FERRARI 102 6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 77 7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 50 8 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 46 9 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 39 10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 18 15.19 A Silverstone verrà scritto quest’oggi l’ennesimo capitolo della rivalità ...

Pubblicità

Formula1WM : Giro 0/52 - Non piove al momento. Le vetture non hanno difficoltà con le slick. Di seguito il punto sulle poss… - Formula1WM : Giro 0/52 - Soft per Leclerc. ##BritishGP #F1 - Formula1WM : Giro 0/52 - Verstappen è andato sul tracciato su gomme Soft. L'utilizzo delle mescole in questa sessione non vinc… - Formula1WM : Giro 0/52 - 15:20 - Viene aperta la pit lane! Le vetture vanno in pista per effettuare i consueti giri di verific… - Formula1WM : Giro 0/52 - Facciamo gli auguri a Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo compie 35 anni oggi. … -