Inflazione, crisi del gas e price cap. I nodi da sciogliere secondo Polillo (Di domenica 3 luglio 2022) Ci sono vari tipi d’Inflazione. Alcuni sono buoni, altri decisamente cattivi. È buona l’Inflazione che resta contenuta sotto la soglia del 2 per cento annuo. Non a caso il target individuato sia dalla Fed che dalla Bce, come orizzonte temporale delle rispettive politiche monetarie. Con una differenza sostanziale, tuttavia. Negli Usa l’Inflazione non è il solo parametro su cui vigilare. Al contrario deve essere letto non perdendo di vista la necessità di favorire al massimo lo sviluppo economico del Paese. Quella cattiva, invece, supera quel valore di soglia. Tanto è più alta, maggiori sono i pericoli. Riduce infatti il salario reale; produce un “effetto ricchezza” negativo, abbattendo il valore dei risparmi monetari; altera le condizioni di borsa favorendo alcuni titoli, ma danneggiandone altri. Si traduce, in definitiva, in un’imposta ... Leggi su formiche (Di domenica 3 luglio 2022) Ci sono vari tipi d’. Alcuni sono buoni, altri decisamente cattivi. È buona l’che resta contenuta sotto la soglia del 2 per cento annuo. Non a caso il target individuato sia dalla Fed che dalla Bce, come orizzonte temporale delle rispettive politiche monetarie. Con una differenza sostanziale, tuttavia. Negli Usa l’non è il solo parametro su cui vigilare. Al contrario deve essere letto non perdendo di vista la necessità di favorire al massimo lo sviluppo economico del Paese. Quella cattiva, invece, supera quel valore di soglia. Tanto è più alta, maggiori sono i pericoli. Riduce infatti il salario reale; produce un “effetto ricchezza” negativo, abbattendo il valore dei risparmi monetari; altera le condizioni di borsa favorendo alcuni titoli, ma danneggiandone altri. Si traduce, in definitiva, in un’imposta ...

