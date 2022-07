Incidente al via a Silverstone, paura per Zhou ma è cosciente (Di domenica 3 luglio 2022) Silverstone (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Brutto Incidente a pochisecondi dal via del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Inoccasione della prima curva, George Russell (Mercedes), GuanyuZhou (Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e Alexander Albon(Williams) sono usciti di pista, facendo scattare la bandiera rossa. Guanyu Zhou, la cui macchina si è capovolta finendo sulle barriere, e Alexander Albon sono stati trasferiti al centro medico. Il pilota dell’Alfa Romeo e quello della Williams hanno avuto la peggio nel pauroso scontro iniziale in curva 1, ma sono coscienti e sono stati portati al centro medico del circuito per accertamenti.– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 3 luglio 2022)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Bruttoa pochisecondi dal via del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Inoccasione della prima curva, George Russell (Mercedes), Guanyu(Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e Alexander Albon(Williams) sono usciti di pista, facendo scattare la bandiera rossa. Guanyu, la cui macchina si è capovolta finendo sulle barriere, e Alexander Albon sono stati trasferiti al centro medico. Il pilota dell’Alfa Romeo e quello della Williams hanno avuto la peggio nel pauroso scontro iniziale in curva 1, ma sono coscienti e sono stati portati al centro medico del circuito per accertamenti.– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

