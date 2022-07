Gasperini: «Abbiamo pagato il mancato rinforzo in attacco, serviva un campione come Gomez ed Ilicic» (Di domenica 3 luglio 2022) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista all’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini. «Uscire dalle coppe ci ha dato rabbia. Vedremo che squadra nascerà. Oggi sul mercato l’Atalanta è come in campo: dinamica, coraggiosa, si sbatte, non resta rintanata a Zingonia. Non ha ancora chiuso un affare, ma non ho nulla da rimproverare. come alla squadra». Non considera negativa la stagione conclusa. «Intanto, è stata la migliore in 115 anni di storia dell’Atalanta, a parte le 5 precedenti». Continua: «Abbiamo pagato infortuni, Var e colpe nostre. Ma la squadra non ha mai dato la sensazione di essere cotta. Mai ho dovuto rimproverarla per mancanza di impegno o attaccamento». Parla dello scorso mercato: «Abbiamo avuto delle vendite importanti, degli introiti notevoli dalla ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 luglio 2022) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista all’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero. «Uscire dalle coppe ci ha dato rabbia. Vedremo che squadra nascerà. Oggi sul mercato l’Atalanta èin campo: dinamica, coraggiosa, si sbatte, non resta rintanata a Zingonia. Non ha ancora chiuso un affare, ma non ho nulla da rimproverare.alla squadra». Non considera negativa la stagione conclusa. «Intanto, è stata la migliore in 115 anni di storia dell’Atalanta, a parte le 5 precedenti». Continua: «infortuni, Var e colpe nostre. Ma la squadra non ha mai dato la sensazione di essere cotta. Mai ho dovuto rimproverarla per mancanza di impegno o attaccamento». Parla dello scorso mercato: «avuto delle vendite importanti, degli introiti notevoli dalla ...

