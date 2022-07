(Di domenica 3 luglio 2022) La nuova partnership tra Konami e FC Internazionale Milano portainsu! Scopriamo tutti i dettagli a riguardo Konami Digital Entertainment B.V. ha annuncia da poco la firma di una partnership pluriennale con uno dei club più iconici del calcio italiano: FC Internazionale Milano. L’accordo includerà elementi alno e all’esterno della serie di titolie comprenderà diversi diritti commerciali, di immagine e di utilizzo che riguardano anche in parte. Nello specifico, per il club di calcio abbiamo: status di Global Video Game Partner, status di Training Kit Back Partner (checaratterizzato dal marchio) e status di Youth Development Centre Partner – con la struttura che ...

Pubblicità

botxboxseriesx : RT @tuttoteKit: #EFootball: L'#Inter sarà presente in esclusiva nel gioco #Android #IOS #Konami #PC #PS4 #PS5 #XboxOne #XboxSeriesS #XboxSe… - tuttoteKit : #EFootball: L'#Inter sarà presente in esclusiva nel gioco #Android #IOS #Konami #PC #PS4 #PS5 #XboxOne #XboxSeriesS… - EsportsTweeter : RT @ParliamoDiNews: L`Inter cambia maglia: oggi l`annuncio ufficiale - EsportsMag #VpgItaliaProClub #eFootball #esports #FIFA #Fifa22 #Inte… - ParliamoDiNews : L`Inter cambia maglia: oggi l`annuncio ufficiale - EsportsMag #VpgItaliaProClub #eFootball #esports #FIFA #Fifa22… - surfasport : ???? INTER PARTNERSHIP CON KONAMI: DAL 2024 SARA’ SOLO SU EFOOTBALL ?? Dopo il #Milan ed il #Monza, anche l’ #Inter fi… -

Ai fini pratici, però, per gli amanti dei videogiochi c'è già una certezza ovvero che a partire dal luglio 2024sarà presente solo in. Non in altri videogame. Il club di proprietà ...ha firmato un accordo di partnership con Konami ed, che porterà il calcistico a poter proporre la squadra nerazzurra in esclusiva a partire dal 2024 . Ciò significa che il gigante ...