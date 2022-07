Dolomiti | crolla seracco sulla Marmolada | almeno 4 morti e 15 feriti

(Di domenica 3 luglio 2022) Si temonoquattroe una quindicina ditra le persone rimaste coivolte dal distacco di un importantesul ghiacciaio della, sulle. Secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori, i corpi sarebbero stati estratti dalla massa di ghiaccio ma non ancora recuperati e portati a valle. Le ricerche sono ancora in corso per verificare la presenza di altre persone. Sui profili social del Suem è pubblicata la cifra indicativa mentre sono in corso ricerche con decine di uomini del Soccorso alpino e cinque elicotteri di Veneto e Trentino. Isono stati ricoverati in più ospedali.

Pubblicità

SkyTG24 : Dolomiti, crolla un ampio seracco di ghiaccio sulla Marmolada - MARCUSV30493054 : RT @SkyTG24: Dolomiti, crolla un ampio seracco di ghiaccio sulla Marmolada - infoitinterno : Dolomiti, crolla un ampio seracco di ghiaccio sulla Marmolada: 15 persone coinvolte, 7 feriti - andreastoolbox : Dolomiti, crolla un ampio seracco di ghiaccio sulla Marmolada | Sky TG24 - spatresano : RT @SkyTG24: Dolomiti, crolla un ampio seracco di ghiaccio sulla Marmolada -

Si temono almeno cinque morti e una quindicina di feriti tra le persone rimaste coivolte dal distacco di un importante seracco sul ghiacciaio della Marmolada, sulle. Lo ha reso noto il Suem 118 del Veneto che ha propri elicotteri e mezzi impiegati in zona. Sui profili social del Suem è pubblicata la cifra indicativa mentre sono in corso ricerche con ...Sono le parole "a caldo" dell'Assessore alla Protezione Civile della Regione del Veneto, Gianpaolo Bottacin, sull'incidente avvenuto sulla Regina delle. Marmolada, la spiegazione dell'...Un seracco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada. Il distacco nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via normale per raggiungere l ...Sono state attivate tutte le stazioni del soccorso alpino della zona e almeno 5 elicotteri e unità cinofile sono in zona. I feriti sono stati trasportati in più ospedali. Ieri in vetta registrati 10 g ...