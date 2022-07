Davide Silvestri oggi sposa Alessia Costantino (Di domenica 3 luglio 2022) Davide Silvestri oggi si sposa con la fidanzata Alessia Costantino. Già al Grande Fratello Vip 6 aveva manifestato questo desiderio e dopo la proposta romantica, arrivano le nozze Già al Grande Fratello Vip 6 dove è stato concorrente e si è classificato secondo l’attore Davide Silvestri aveva manifestato il suo desiderio di sposare la fidanzata Alessia Costantino, oggi, domenica 3 luglio, questo sogno si trasforma in realtà. “È un sogno che si realizza. Prima questo passo per noi non era fondamentale: ci amavamo e andava bene così. Ora il matrimonio è il nostro tutto. Un pezzo importante per comporre il puzzle della nostra famiglia“, le parole di Davide dopo la ... Leggi su 361magazine (Di domenica 3 luglio 2022)sicon la fidanzata. Già al Grande Fratello Vip 6 aveva manifestato questo desiderio e dopo la proposta romantica, arrivano le nozze Già al Grande Fratello Vip 6 dove è stato concorrente e si è classificato secondo l’attoreaveva manifestato il suo desiderio dire la fidanzata, domenica 3 luglio, questo sogno si trasforma in realtà. “È un sogno che si realizza. Prima questo passo per noi non era fondamentale: ci amavamo e andava bene così. Ora il matrimonio è il nostro tutto. Un pezzo importante per comporre il puzzle della nostra famiglia“, le parole didopo la ...

Pubblicità

rory_zack : Quando procrastinante ha pronunciato Davide Silvestri lo ha fatto con una forte tensione erotica ecco l'ho detto - DS_Bass_ : @Laura80028564 Fa niente, tutto fa brodo, tirerà fuori la storia come con Davide Silvestri e Kekko dei Modà :) solo che quella è vera. - Francaroma58 : @ceci_patrizia @lattesclero Silvestridavide-official oppure Davide Silvestri lo hai trovato ? - Francaroma58 : @ceci_patrizia @lattesclero Davide Silvestri silvestri_davide non sono tanto capace ma mi sembra così - sara_saretta___ : RT @LoryMice: Articolo su Barù sono citati: -Jessica -Zio Costa - i #Jerù (conosciuti per chi bazzica su Twitter ??) -BraciByBarù -Davide Si… -