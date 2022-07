Crolla un blocco di ghiaccio sulla Marmolada: si cercano i dispersi (Di domenica 3 luglio 2022) Un grosso blocco di ghiaccio si è staccato dalla Marmolada a circa 3.000 metri, travolgendo più cordate di escursionisti. Secondo un bilancio provvisorio sarebbero almeno 6 le vittime, 8 i feriti, di cui due gravi, e 12... Leggi su europa.today (Di domenica 3 luglio 2022) Un grossodisi è staccato dallaa circa 3.000 metri, travolgendo più cordate di escursionisti. Secondo un bilancio provvisorio sarebbero almeno 6 le vittime, 8 i feriti, di cui due gravi, e 12...

Agenzia_Ansa : Un importante blocco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada. Il distacco si sarebbe verificato nei pressi di Punta… - Agenzia_Ansa : Secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori, i corpi delle vittime sarebbero stati estratti dalla massa di… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Il video che riprende il momento in cui si stacca una torre di ghiaccio sulla Marmolada e parte una valanga… - OstFF : RT @fisco24_info: Crolla ampio blocco di ghiaccio sulla Marmolada, 6 morti, 8 feriti, una decina i dispersi: In atto i soccorsi, 15 le pers… - ourBooksLuvUs : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Il video che riprende il momento in cui si stacca una torre di ghiaccio sulla Marmolada e parte una valanga a for… -