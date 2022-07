Corsport: Dybala a Napoli varrebbe 50mila abbonamenti (Di domenica 3 luglio 2022) Dybala e il Napoli. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: Paulo l’argentino, mancino fantasia che se non fosse per la liturgia del D1OS indosserebbe la maglia azzurra numero 10, varrebbe 50mila abbonamenti. Sarebbe un colpo magistrale, nell’anno dell’uscita di Insigne e Mertens; scalderebbe la città e uno stadio che a dispetto degli ottimi risultati di Spalletti è stato spesso paragonato a un teatro. Il discorso più concreto è con l’Inter, a prescindere dalla frenata, ma il vuoto creato dalla pausa ha incuriosito e soprattutto stimolato la concorrenza. Dybala, va ribadito, è un’occasione vera: «Se fossi in De Laurentiis, ci proverei», disse Fabio Cannavaro una decina di giorni fa. Ecco: un contatto tra il Napoli e Antun c’è stato. Non si capisce bene chi ha ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 luglio 2022)e il. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: Paulo l’argentino, mancino fantasia che se non fosse per la liturgia del D1OS indosserebbe la maglia azzurra numero 10,. Sarebbe un colpo magistrale, nell’anno dell’uscita di Insigne e Mertens; scalderebbe la città e uno stadio che a dispetto degli ottimi risultati di Spalletti è stato spesso paragonato a un teatro. Il discorso più concreto è con l’Inter, a prescindere dalla frenata, ma il vuoto creato dalla pausa ha incuriosito e soprattutto stimolato la concorrenza., va ribadito, è un’occasione vera: «Se fossi in De Laurentiis, ci proverei», disse Fabio Cannavaro una decina di giorni fa. Ecco: un contatto tra ile Antun c’è stato. Non si capisce bene chi ha ...

