Come risolvere il problema dell’uso illegittimo di Google Analytics ed evitare di violare la normativa sulla protezione dei dati personali (Di domenica 3 luglio 2022) Il garante della Privacy in un comunicato stampa del 23 giugno 2022 ha dichiarato che un sito web che utilizza il servizio Google Analytics (GA), senza le garanzie previste dal Regolamento Ue, viola la normativa sulla protezione dei dati perché trasferisce i dati degli utenti negli Stati Uniti, Paese privo di un adeguato livello di protezione. Il Garante «invita quindi tutti i titolari del trattamento a verificare la conformità delle modalità di utilizzo di cookie e altri strumenti di tracciamento utilizzati sui propri siti web, con particolare attenzione a Google Analytics e ad altri servizi analoghi, con la normativa in materia di protezione dei dati ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 3 luglio 2022) Il garante della Privacy in un comunicato stampa del 23 giugno 2022 ha dichiarato che un sito web che utilizza il servizio(GA), senza le garanzie previste dal Regolamento Ue, viola ladeiperché trasferisce idegli utenti negli Stati Uniti, Paese privo di un adeguato livello di. Il Garante «invita quindi tutti i titolari del trattamento a verificare la conformità delle modalità di utilizzo di cookie e altri strumenti di tracciamento utilizzati sui propri siti web, con particolare attenzione ae ad altri servizi analoghi, con lain materia didei...

