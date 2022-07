Calcio | Fiorentina; Domani raduno poi test a Coverciano

(Di domenica 3 luglio 2022) Scatta la nuova stagione per laguidata per il secondo anno da Vincenzo Italiano e tornata in Europa (Conference League) dopo sei stagioni. La squadra viola si raduneràsera a ...

Pubblicità

SkySport : #Milan, un altro scudetto: l'Under 15 batte la Fiorentina e vince il campionato #SkySport - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Lunedì 4 luglio il raduno e poi test a Coverciano - apetrazzuolo : FIORENTINA - Lunedì 4 luglio il raduno e poi test a Coverciano - napolimagazine : FIORENTINA - Lunedì 4 luglio il raduno e poi test a Coverciano - sportli26181512 : #Gollini alla Fiorentina, Italiano ha il portiere: tutte le cifre: Pradè accelera e mette le mani sul numero 1 lo s… -

Agenzia ANSA

Tra gli obiettivi dellaanche il centrocampista Dennis Praet rientrato al Leicester dopo l'esperienza al Torino, mentre per la difesa vengono monitorati Marlon (Shakhtar), Acerbi (Lazio), ...... perché dalla Premier League si registrano movimenti del Manchester United per De Vrij e se Marotta dovesse portare a termine una seconda cessione in difesa si andrebbe su Milenkovic dellaScatta la nuova stagione per la Fiorentina guidata per il secondo anno da Vincenzo Italiano e tornata in Europa (Conference League) dopo sei stagioni. (ANSA) ...Pradè accelera e mette le mani sul numero 1 lo scorso anno al Tottenham: i dettagli dell'accordo trovato con l'Atalanta ...