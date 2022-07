Bonus 110%: come uscire dall’impasse (Di domenica 3 luglio 2022) Zuppa economica con Distretti ecologici. A che punto siamo e come uscire dall’impasse. Ne parliamo con Leopoldo Gasbarro e Dino Passeri, general manager di Distretti ecologici. La follia di un governo, anzi due governi, che sono riusciti a cambiare le norme in corso d’opera ogni 52 giorni. Migliaia di imprese e famiglie che ci hanno creduto e che oggi rischiano di saltare. L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di domenica 3 luglio 2022) Zuppa economica con Distretti ecologici. A che punto siamo e. Ne parliamo con Leopoldo Gasbarro e Dino Passeri, general manager di Distretti ecologici. La follia di un governo, anzi due governi, che sono riusciti a cambiare le norme in corso d’opera ogni 52 giorni. Migliaia di imprese e famiglie che ci hanno creduto e che oggi rischiano di saltare. L'articolo proviene da Nicola Porro.

