Amber Heard chiede alla corte di respingere il verdetto del processo contro Johnny Depp

(Di domenica 3 luglio 2022) Gli avvocati dihanno affermato che ildi 10 milioni di dollari emesso in favore dinon è supportato dalle prove.sta tentando di ribaltare la sentenza di giugno nel caso di diffamazione in cui erano coinvolti lei e il suo ex marito: meno di un mese dopo aver perso il, gli avvocati dell'attrice hanno chiesto a un giudice del tribunale del circuito della contea di Fairfax di annullare ildi lei o ordinare un nuovo. Secondo quanto riferito da Court House News, il team di legali disostiene che la somma, che ammonta a più di 10 milioni di dollari, non è affatto ...

Pubblicità

Paosa8 : @nmirotti @carloemme50 @Cartabellotta Guarda le foto di Amber Heard nei momenti felici e al famigerato processo:dir… - ParliamoDiNews : Elon Musk, smacco a Johnny Depp | Cosa ha fatto con l’ex Amber Heard - - ApesMaya : @marcladis @Gigadesires Per quello Amber Heard lo ha lasciato ?? - marchesinimomy : - Tomm_Baaa : @piccolalolitaa @figIiodiputtana ti picchio forte come amber heard e poi ti faccio causa ?? -

sta tentando di ribaltare la sentenza di giugno nel caso di diffamazione in cui erano coinvolti lei e il suo ex marito Johnny Depp : meno di un mese dopo aver perso il processo, gli ...Sui social ci fu una pioggia di commenti e anche Selvaggia Lucarelli non si era lasciata sfuggire l'occasione commentando la foto e facendo un paragone con Johnny Depp e: "Signore aiutaci ...Gli avvocati di Amber Heard hanno affermato che il verdetto di 10 milioni di dollari emesso in favore di Johnny Depp non è supportato dalle prove. Amber Heard sta tentando di ribaltare la sentenza di ...Elisabetta Gregoraci ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. La conduttrice di Battiti Live parlato di Flavio Briatore rivelando ...