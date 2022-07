Wimbledon 2022 | Carlos Alcaraz | “So che con Sinner sarà un match combattuto | è un grande giocatore”

(Di sabato 2 luglio 2022), dopo aver demolito una versione a dir poco inconsistente rispetto alla norma (forse la peggiore della stagione su erba) del tedesco Oscar Otte, si appresta a sfidare qualcuno che di problemi gliene creerà, e parecchi. Jannikha tutta l’intenzione di voler togliere dal torneo la testa di serie numero 5, che sta vivendo per la prima volta le forti emozioni dell’erba didopo il “prologo” del 2021. Così il murciano parla del suo prossimo avversario: “Sono molto contento di poter giocare i miei primi ottavi di finale agiocando a un livello spettacolare e pensando già alla prossima partita. Spero che sia molto bella, personalmente non vedo l’ora di giocare queste partite eunfino alla fine. ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale di tutti i tornei del Grande Slam: ? ???? Australian Open (2022) ?… - Agenzia_Ansa : Jannik Sinner accede per la prima volta agli ottavi del torneo di Wimbledon, grazie al successo sullo statunitense… - Gazzetta_it : #Wimbledon, #JannikSinner batte Isner e conquista gli ottavi - QuelGiornale : ?? L'EDIZIONE DEL 2 LUGLIO 2022 ?? #QuelGiornaleCheParlaDiSport #Sport #Budapest #Ungheria #Settebello #Italia… - lokisuperstark : RT @Eurosport_IT: Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale di tutti i tornei del Grande Slam: ? ???? Australian Open (2022) ? ???? Rol… -

Serena è poi intervenuta in conferenza stampa, affermando che potrebbe tornare a giocare aed ha dato appuntamento agli US Open. Ecco alcune sue dichiarazioni: 'È stata una sconfitta ...Jannik Sinner prosegue il suo cammino a. Ottima la prova dell'altoatesino contro il veterano John Isner, nella sfida valevole per il terzo turno dello Slam inglese. Il risultato finale è: 6 - 4, 7 - 6(4), 6 - 3 in due ore e ...di Danilo Stefani C'era una volta un messere chiamato Matteo Berrettini. Un ragazzone alto e robusto. Successe che ...Jannik Sinner è diventato il più giovane italiano a raggiungere gli ottavi di finale a Wimbledon con il successo su John Isner. Battuto con più facilità di numerose previsioni l'americano, è ora tempo ...