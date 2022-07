Udine | ritrovato vivo l’escursionista disperso da una settimana

(Di sabato 2 luglio 2022) Dopo unadi ricerche è statoGianpaolo Baggio, 31enne, ingegnere di Prestento di Torreano, nell’se, che lo scorso 25 giugno non era ritornato dalla ferrata Palma, nel comune di Pulfero. Quando ormai si erano quasi perse le speranze, un elicottero dei vigili del fuoco di Mestre che sorvolava alla zona alle prime luci dell’alba ha avvistato Baggio, in un canalone a circa 100 metri di distanza dall’itinerario della ferrata. Baggio sta bene, secondo quanto riporta Il Messaggero del Veneto, ha solo qualche escoriazione ed è disidratato. L’itinerario percorso dall’uomo si snoda sul lato meno accessibile del Monte Matajur, oltre 1000 metri d’altit, in mezzo a una fitta vegetazione. Sono stati i dati e il materiale scaricati dal ragazzo ...

Lieto fine per Gianpaolo Baggio . È statovivo l'escursionista che risultava disperso da sabato scorso nella zona di Pulfero (). L'uomo è stato avvistato dall'elicottero dei vigili del fuoco in un sorvolo sopra la ferrata ...È statovivo Giampaolo Baggio, l'escursionista di Torreano, in provincia di, disperso da una settimana nelle montagne friulane sopra Pulfero. Il 31enne, sulla cui sopravvivenza si erano ormai ...Era finito in un profondo canalone da cui era impossibile risalire autonomamente. L'escursionista sta bene ma era molto disidratato ...E' vivo e in discrete condizioni Giampaolo Baggio, l'escursionista di 31 anni di Torreano che era disperso da una settimana nelle montagne sopra Pulfero. L'uomo è stato avvistato dall'elicottero dei V ...