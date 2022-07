Torna il Palio di Siena (e Masoni diventa un avatar) (Di sabato 2 luglio 2022) Innovazione e tradizione possono correre alla stessa velocità? La risposta è sì e viene fornita da uno degli eventi maggiormente rappresentativi del territorio nazionale, ovvero il Palio di Siena, in programma dal 29 giugno al 2 luglio e dal 13 al 16 agosto, che compie un autentico salto nel futuro in occasione dell’edizione 2022 senza perdere il contatto con la storicità. Questo balzo consiste nello specifico in un avatar di ultima generazione in grado di rispondere a domande e curiosità di turisti ed appassionati in merito all’organizzazione e alla storia dell’appuntamento toscano. Il gemello virtuale è l’autentica copia di Franco Masoni, noto commentatore del Palio di Siena, sia dal punto di vista facciale ed espressivo sia a livello vocale attraverso la tecnologia di voice ... Leggi su tuacitymag (Di sabato 2 luglio 2022) Innovazione e tradizione possono correre alla stessa velocità? La risposta è sì e viene fornita da uno degli eventi maggiormente rappresentativi del territorio nazionale, ovvero ildi, in programma dal 29 giugno al 2 luglio e dal 13 al 16 agosto, che compie un autentico salto nel futuro in occasione dell’edizione 2022 senza perdere il contatto con la storicità. Questo balzo consiste nello specifico in undi ultima generazione in grado di rispondere a domande e curiosità di turisti ed appassionati in merito all’organizzazione e alla storia dell’appuntamento toscano. Il gemello virtuale è l’autentica copia di Franco, noto commentatore deldi, sia dal punto di vista facciale ed espressivo sia a livello vocale attraverso la tecnologia di voice ...

