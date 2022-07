Sindaco Londra, oggi in piazza per il Pride più di 1 milione (Di sabato 2 luglio 2022) "Più di un milione di persone sono scese oggi al Pride a Londra". Lo ha annunciato il Sindaco di Londra Sadiq Khan su Twitter, precisando che la parata è stata anche l'occasione per festeggiare il "... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 2 luglio 2022) "Più di undi persone sono sceseal". Lo ha annunciato ildiSadiq Khan su Twitter, precisando che la parata è stata anche l'occasione per festeggiare il "...

Pubblicità

SimonaCroisette : Londra e il suo Sindaco ?? - CatelliRossella : Sindaco Londra, oggi in piazza per il Pride più di 1 milione - Europa - ANSA - News24_it : Sindaco Londra, oggi in piazza per il Pride più di 1 milione - Mondo - Agenzia ANSA - imarisio_marta : @BeppeSala Buonasera sindaco Sala, sono una studentessa di giornalismo a Londra. Sto lavorando su un documentario… - polloman75 : @josecuervo1972 @PBerizzi Quindi in Inghilterra è successo quello che dici tu? Ma perché parlate a cazzo. Ti ricor… -