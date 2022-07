Roma, Svilar si presenta: 'Da bambino avevo la maglia giallorossa, incredibile lavorare con Mourinho in un top club' (Di sabato 2 luglio 2022) 'Mourinho è un incredibile allenatore, uno dei migliori di sempre. Ho apprezzato molto le sue parole, ma ad essere onesti non avrei immaginato nemmeno nei miei sogni migliori di diventare un suo ... Leggi su leggo (Di sabato 2 luglio 2022) 'è unallenatore, uno dei migliori di sempre. Ho apprezzato molto le sue parole, ma ad essere onesti non avrei immaginato nemmeno nei miei sogni migliori di diventare un suo ...

