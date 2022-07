Non sono una Signora ma un ‘cantante mascherato’ da Drag Queen (Di sabato 2 luglio 2022) Secret Celebrity Drag Race A Milly Carlucci si saranno drizzate le orecchie: il prossimo autunno, mentre lei sarà impegnata con la nuova edizione di Ballando con le Stelle, arriverà su Rai 2 uno show nel quale alcuni personaggi noti si esibiranno nascosti sotto a degli spettacolari travestimenti, lasciando ad opinionisti e telespettatori il compito di scoprire le loro vere identità. Che qualcuno le abbia rubato Il Cantante Mascherato? No, si tratta di un nuovo programma con meccanismo sulla carta simile che non punterà però su leoni, unicorni, pastori maremmani ed altri animali, bensì sulle Drag Queen. Il titolo è Non sono una Signora e sarà in onda da lunedì 7 novembre al 5 dicembre. Una delle novità emerse alla presentazione dei palinsesti Rai ha, dunque, qualcosa di già visto sia lato ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 2 luglio 2022) Secret CelebrityRace A Milly Carlucci si saranno drizzate le orecchie: il prossimo autunno, mentre lei sarà impegnata con la nuova edizione di Ballando con le Stelle, arriverà su Rai 2 uno show nel quale alcuni personaggi noti si esibiranno nascosti sotto a degli spettacolari travestimenti, lasciando ad opinionisti e telespettatori il compito di scoprire le loro vere identità. Che qualcuno le abbia rubato Il Cantante Mascherato? No, si tratta di un nuovo programma con meccanismo sulla carta simile che non punterà però su leoni, unicorni, pastori maremmani ed altri animali, bensì sulle. Il titolo è Nonunae sarà in onda da lunedì 7 novembre al 5 dicembre. Una delle novità emerse alla presentazione dei palinsesti Rai ha, dunque, qualcosa di già visto sia lato ...

Pubblicità

ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - RobertoBurioni : Qualcuno afferma che è stato pubblicato un lavoro su Lancet che dimostra che il vaccino contro COVID-19 non protegg… - ladyonorato : Ma se i “vaccinati” non rischiano nulla, perché sono ancora terrorizzati di contagiarsi e girano ancora con le FFP2… - ViVilaVitaOra : RT @boni_castellane: Se 4 dosi non bastano ci vuole il lockdown e la quinta dose. Senza vaccini e senza lockdown sarebbero morte 10 milioni… - hankerXsupport : @millersgang State pressando su questo argomento, credo che kerem abbia dato la sua risposta ben chiara e struttura… -