Napoli, sequestrati oltre 125mila prodotti contraffatti o "non sicuri" (Di sabato 2 luglio 2022) Napoli – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di una serie di interventi ispettivi anticontraffazione operati tra il capoluogo e l'area metropolitana, ha operato un arresto, denunciato 11 responsabili e sottoposto a sequestro oltre 125.000 prodotti contraffatti o "non sicuri", privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore. In particolare, i "Baschi Verdi" del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, nel quartiere Vicaria-Mercato, hanno arrestato un cittadino pakistano che ha tentato durante il controllo di corrompere i finanzieri e sequestrato, in un deposito clandestino allestito nella sua abitazione, oltre 43.000 tra capi d'abbigliamento e occhiali da sole ...

