Morta Irene Fargo | la cantante aveva 59 anni

(Di sabato 2 luglio 2022) Lutto nel mondo della musica, un altro punto di riferimento della canzone italiana va via. Laha lasciato i suoi cari la notte del primo Luglio, il motivo ancora non è certo. Tra qualche mese avrebbe compiuto 60.. Ad annunciarlo la sua amica e collega GiovNocetti dove in un post su Facebook ha scritto: “Ciao. Mi mancherai. Ci siamo volute bene sinceramente, riposa in pace. Tua Giò”. Chi eraera il nome d’arte di Flavia Pozzaglio. Il suo nome è iniziato ad apparire dopo l’esordio al Festival di Castrocaro nel 1987.portato il brano Fretta di te. Qualche tempo più tardi, è arrivata seconda a Sanremo con La donna di Ibsen. Da quel ...

Pubblicità

fanpage : Ci ha lasciato la cantante #IreneFargo, nome d’arte di Flavia Pozzaglio. Aveva 59 anni - fanpage : Addio a Irene Fargo. La cantante si è spenta a 59 anni - Adnkronos : Morta #IreneFargo, la cantante aveva 59 anni. L'esordio a Castrocaro, poi il successo con #Sanremo nel 1991. - infoitcultura : Irene Fargo, morta la cantante che fece rivivere la Turandot sul palco di Sanremo - zazoomblog : Morta Irene Fargo la cantante si è spenta a 59 anni. Sul palco dell’Ariston portò “La donna di Isben” e “Come una T… -

Fargo , cantante diventata famosa nei primi anni '90 e con alle spalle due partecipazioni al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, dove arrivò entrambe le volte seconda. La ...Fargo èa 59 anni/ Cantante e attrice teatrale, due volte a Sanremo Di conseguenza non è semplice fare delle ipotesi ora come ora, in ogni caso gli inquirenti della Digos stanno cercando ...Lutto nel mondo della musica: è morta Irene Fargo, cantante che per due volte arrivò seconda al festival di Sanremo nella sezione Nuove proposte. La cantante, all'anagrafe Flavia Pozzaglio, avrebbe co ...Irene Fargo, la cantante che aveva partecipato a Sanremo 1991, è deceduta oggi. La causa della morte rimane un mistero. A dare la notizia è stata cantante e ...