LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: semifinale vicina per Sargent Larsen ad un tuffo dalla fine (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 12.31: Dopo cinque Tuffi Andreas Sargent Larsen è tredicesimo, ma con 37 punti di vantaggio sul primo degli esclusi. Eliminazione ormai certa per Timbretti Gugiu. Ora comincia ultima rotazione 12.29: Bravo Andreas! 71.40 per l’azzurro! 320.10 come punteggio complessivo. La semifinale si avvicina. 12.26: Si avvicina il quinto tuffo di Andreas Sargent Larsen. Triplo e mezzo rovesciato raggruppato per l’azzurro. 12.21: Disastroso errore del colombiano Garcia Varela che ottiene appena 13 punti. Eliminazione sicura. 12.16: Solo 26.40 per ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 12.31: Dopo cinqueAndreasè tredicesimo, ma con 37 punti di vantaggio sul primo degli esclusi. Eliminazione ormai certa per Timbretti Gugiu. Ora comincia ultima rotazione 12.29: Bravo Andreas! 71.40 per l’azzurro! 320.10 come punteggio complessivo. Lasi av. 12.26: Si avil quintodi Andreas. Triplo e mezzo rovesciato raggruppato per l’azzurro. 12.21: Disastroso errore del colombiano Garcia Varela che ottiene appena 13 punti. Eliminazione sicura. 12.16: Solo 26.40 per ...

