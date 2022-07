LIVE – Kyrgios-Tsitsipas | terzo turno Wimbledon 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 2 luglio 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo di. La sfida è elettrizzante sotto ogni punto di vista. Si affrontano, infatti, due tennisti che si rispettano profondamente ma che varie volte in passato non hanno esitato a punzecchiarsi all’interno di alcune ‘questioni social’. A partire favorito sarà l’australiano, che può contare anche su un bilancio degli scontri diretti che pende dalla sua parte (3-1). La stessa superficie non è esattamente amica del greco nonostante da pochissimo sia arrivato il primo titolo in carriera sull’erba. A spaventarlo c’è soprattutto unsembrato veramente in stato di grazia nel suo match di secondocontro ...

Pubblicità

infoitsport : Wimbledon, risultati di oggi in diretta live: ora Nadal, Kyrgios e Tsitsipas al 3° turno - LorenzoGe79 : Appassionati di #tennis, si prosegue la carriera appena iniziata con il mitico #Kyrgios. Ci sarà da divertirsi? Io… -

LiveTennis.it

... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae on demand di Sky. L'incontro dovrebbe iniziare non prima delle 13:15 . Krajinovic -: il ...... il presente si chiama Thanasi Kokkinakis , l'australiano compagno di doppio di Nickche da ... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae ... Kyrgios non ha dubbi: “Sono una delle persone più importanti nel tennis. È un dato di fatto” Il live e la diretta testuale di Kyrgios-Tsitsipas, incontro valevole per il terzo turno del torneo di Wimbledon 2022 sul Court 1.Nick Kyrgios faces Stefanos Tsitsipas today in a blockbuster third-round match at Wimbledon. Kyrgios produced a faultless display in destroying Filip Krajinovic in the second round and a shock could ...