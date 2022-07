Leonardo Del Vecchio: ecco come è stata divisa l'eredità (Di sabato 2 luglio 2022) Sono state rese note le disposizioni testamentarie del fondatore di Luxottica: il 25% della moglie Nicoletta Zampillo diviso in due con il figlio Rocco Basilico. Ai sei figli dell’imprenditore il 12,5% ciascuno Leggi su vanityfair (Di sabato 2 luglio 2022) Sono state rese note le disposizioni testamentarie del fondatore di Luxottica: il 25% della moglie Nicoletta Zampillo diviso in due con il figlio Rocco Basilico. Ai sei figli dell’imprenditore il 12,5% ciascuno

