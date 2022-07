Guendalina Tavassi, gag con il figlio: “Sei anziana” (Di sabato 2 luglio 2022) L’ex naufraga Guendalina Tavassi ancora una volta protagonista sui social: questa volta con il figlio Salvatore Non smette di essere la protagonista social dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, prosegue il grande successo di Guendalina Tavassi su Instagram. L’ex naufraga, che ha partecipato con successo al reality di Canale Cinque andato in onda nelle scorse settimane, di recente si è resa protagonista di diversi siparietti molto divertenti con la figlia Chloe sui social, con con botta e risposta che hanno scatenato le risate del web. Stavolta Guendalina non è finita nel mirino della sua piccola, bensì in quello del figlio Salvatore. Nelle stories postata dalla influencer romana: “Salvatore è qui nel letto perché non vuole più fare i compiti”. Comica la replica: ... Leggi su 361magazine (Di sabato 2 luglio 2022) L’ex naufragaancora una volta protagonista sui social: questa volta con ilSalvatore Non smette di essere la protagonista social dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, prosegue il grande successo disu Instagram. L’ex naufraga, che ha partecipato con successo al reality di Canale Cinque andato in onda nelle scorse settimane, di recente si è resa protagonista di diversi siparietti molto divertenti con la figlia Chloe sui social, con con botta e risposta che hanno scatenato le risate del web. Stavoltanon è finita nel mirino della sua piccola, bensì in quello delSalvatore. Nelle stories postata dalla influencer romana: “Salvatore è qui nel letto perché non vuole più fare i compiti”. Comica la replica: ...

Pubblicità

361_magazine : Guendalina Tavassi e il siparietto con il figlio - frances33439335 : RT @Guess_we_should: No vabbè raga i 4 fratelli Tavassi Edoardo, Guendalina, Nicolas e SAMUEL ?????? - pennatheboss : Autori di #pechinoexpress io ve lo dico, non sostengo che per avere successo dobbiate far partecipare Alessandro Ia… - ParliamoDiNews : Guendalina Tavassi, avete visto la cameretta dei suoi figli? Bellissima, quasi finita - - xtropicoxx : boh ho voglia di fare il dream cast del gfvip7: -guendalina tavassi -guendalina canessa -marchesa d’aragona -rita d… -