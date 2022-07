Governo: Renzi, 'è il Paese a rischiare, serve un Patto per l'Italia come con Campi' (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Rischia il Paese, non il Governo. Abbiamo inflazione, guerra, siccità, crisi energetica, carenza di materie prime e problemi legati al cibo. serve un Patto per l'Italia per i prossimi dodici mesi e Draghi deve fare come Ciampi trent'anni fa. Tutti insieme: partiti, associazionismo, sindacati, categorie e imprese. La situazione è molto più seria di come viene raccontata. Facciamo un progetto l'Italia per mettere in sicurezza il Paese, dai cantieri al Pnrr. Poi la campagna elettorale, ma prima salviamo il futuro dei nostri figli". Lo dice Matteo Renzi, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Rischia il, non il. Abbiamo inflazione, guerra, siccità, crisi energetica, carenza di materie prime e problemi legati al cibo.unper l'per i prossimi dodici mesi e Draghi deve fareCiampi trent'anni fa. Tutti insieme: partiti, associazionismo, sindacati, categorie e imprese. La situazione è molto più seria diviene raccontata. Facciamo un progetto l'per mettere in sicurezza il, dai cantieri al Pnrr. Poi la campagna elettorale, ma prima salviamo il futuro dei nostri figli". Lo dice Matteo, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

