Edoardo Tavassi-Mercedesz Henger, incredibile gesto: i fan della coppia tornano a sognare (Di sabato 2 luglio 2022) Spunta un incredibile gesto di Mercdesz Henger nei confronti di Edoardo Tavassi. I fan della coppia tornano a sognare: cosa sta succedendo. tornano a sognare tutti i fan della coppia dell’Isola dei Famosi formata da Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. Andiamo quindi a vedere il dettaglio che non è passato inosservato: cos’è successo. Dopo l’Isola L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 2 luglio 2022) Spunta undi Mercdesznei confronti di. I fan: cosa sta succedendo.tutti i fandell’Isola dei Famosi formata daed. Andiamo quindi a vedere il dettaglio che non è passato inosservato: cos’è successo. Dopo l’Isola L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Naughty00330342 : dedica speciale ma non per Edoardo Tavassi/ “Ciò che ho sentito…” - gagasmysun : Ieri ho incontrato Edoardo Tavassi troppo simpatico lo amo anche dal vivo - infoitcultura : Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis a Pechino Express?/ Dopo l'Isola, la confessione… - MAIKOL1212 : Isola dei famosi, Edoardo Tavassi svela cosa gli diceva Mercedesz lontano dalle telecamere - frances33439335 : RT @Guess_we_should: No vabbè raga i 4 fratelli Tavassi Edoardo, Guendalina, Nicolas e SAMUEL ?????? -