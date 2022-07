Donna uccisa in casa in Calabria | marito in caserma Cc

Pubblicità

repubblica : Cosenza, donna di 71 anni uccisa a coltellate: in caserma il marito 73enne [di Alessia Candito] - SkyTG24 : Cosenza, donna di 71 anni uccisa a coltellate: il marito ha confessato - ultimenews24 : (Adnkronos) - Una donna di 71 anni, Domenica Caligiuri, è stata trovata morta, riversa sul letto e con ferite di ar… - screzia : RT @repubblica: Femminicidio in provincia di Cosenza: donna di 71 anni uccisa a coltellate, il marito sotto interrogatorio - repubblica : Femminicidio in provincia di Cosenza: donna di 71 anni uccisa a coltellate, il marito sotto interrogatorio -

... 47enne uccide la compagna La vittima, un'insegnante in pensione, si chiama Domenica Caligiuri, ed statacon alcune coltellate. Il marito dellaé stato accompagnato in caserma per essere ...L'insegnante in pensione sarebbe statagiovedì scorso e da quel giorno il marito dellaavrebbe continuato a fare finta di nulla, senza avvertire nessuno e tenendo un comportamento ...castrovillari special olympics per i giochi estivi di torino, consegna riconoscimenti in comune ai rappresentanti del comprensorio ...Un'insegnante in pensione, Domenica Caligiuri, di 71 anni, é stata uccisa con alcune coltellate nella sua abitazione a Mandatoriccio, nel basso Ionio cosentino. (ANSA) ...