DIRETTA F1 | GP Gran Bretagna 2022 LIVE | Verstappen svetta | 3° Leclerc nella FP3

Leggi su oasport

(Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.46 Una situazione un po’ sconfortante per gli avversari diche fa la differenza ovunque, cona 0.487 ed Hamilton a 0.587. Sainz solo quinto a 0.788. 13.44sembra fare un altro sport con questa macchina: 1:27.901 per l’olandese con 0.487 di margine sue 0.581 su Hamilton. 13.41 Si migliora Mick Schumacher con la Haas, addirittura settimo a 1.124, mentre Russell si porta in terza posizione a 0.164 da, a testimonianza dell’ottimo rendimento della Mercedes. In pista anche le Ferrari,ed Hamilton. 13.40 Gomme nuove soft per Russell ora in pista. 13.39 Si attende prima ad uscire per verificare il rendimento delle monoposto. 13.36 Ferrari che sembra avere ...