Covid | in Lombardia 11627 i nuovi positivi | 779 in Bergamasca

(Di sabato 2 luglio 2022) Sono 11.627 icasi diin, a fronte di 49.785 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 23,35%. Nelle ultime 24 ore sono morte 8 persone, per un totale di 40.852 morti nella regione da inizio pandemia. Stabile a 24 il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre aumenta di 32 quello dei ricoverati nei repartiordinari, oggi 1.007. Nel Milanese i contagi sono oggi 4.019. Incremento a tre cifre anche nelle province di Brescia (+1.385), Varese (+1.104) e Monza e Brianza (+1.024). Seguono Bergamo con 779casi, Pavia con 688, Como con 634, Mantova con 478, Cremona con 342, Lecco con 336, Lodi con 252 e Sondrio con 202.

Tasso di positività in Lombardia al 23,3%. Per il presidente nazionale del 118 aumentano i casi di polmonite virale. E sarebbero anche numerosi i casi non diagnosticati sul territorio italiano