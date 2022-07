Calciomercato Lazio | la Fiorentina su Acerbi | ma rischia di scappare Romagnoli

(Di sabato 2 luglio 2022) . L’ex Milan tentato dal Fulham C’è una nuova ipotesi per il futuro di Francesco. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, sul centrale è piombata lanelle ultime ore. Non ancora un’offerta ufficiale ma un sondaggio concreto che potrebbe avere presto ulteriori sviluppi. La sua partenza è necessaria per l’arrivo di Alessio, centrale svincolato dal Milan. Il classe ’95 aspetta ancora lama la proposta del Fulham (quadriennale da 4 milioni di euro netti) comincia ad allettarlo. Il tempo stringe, serve accelerare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialSSLazio | #Reina risolve il contratto: torna in Spagna?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio: contatto tra Corsi e Lotito per #Vicario - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio, arriva la firma di #Cancellieri ?? - CalcioNews24 : La #Lazio rischia di farsi scappare #Romagnoli - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Calciomercato Verona: Ufficiale, Cancellieri è un nuovo giocatore della Lazio -

- Roma esi stanno muovendo allo stesso ritmo: Matic, Celik e il secondo portiere Svilar per Mourinho, Marcos Antonio e Cancellieri per Sarri. Il resto dipende dalle eventuali cessioni di ...: il Siviglia inserisce Oliver Torres nella trattativa per Luis Alberto. Il calciatore piace a Sarri Il Siviglia insiste per riportare in Spagna Luis Alberto. Come riporta l'...Il Chelsea insiste per de Ligt, la Juve parte da 100 milioni La Juventus continua ad alzare il muro per Matthijs de Ligt. Il Chelsea ha presentato già due offerte al club bianconero: 40 milioni di eur ...Il Pirata ha passato le vacanze in Turchia, ieri le immagini della partenza. A Formello lo attendono per iniziare la preparazione ...