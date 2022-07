Atletica, Filippo Tortu: “Mi aspetta un test importante prima dei Mondiali; buone sensazioni in allenamento” (Di sabato 2 luglio 2022) prima di raggiungere gli Stati Uniti d’America per gli attesissimi Mondiali di Atletica 2022 (a Eugene), Filippo Tortu sarà impegnato nel tradizionale meeting di Le Chaux-de-Fonds in Svizzera per un ultimo test sui 200 metri a circa mille metri di altitudine. L’azzurro sarà di scena domani domenica 3 luglio, con l’obiettivo di migliorare il proprio personale in questa stagione, pari al 20?40 registrato in occasione del Golden Gala di Roma, e dovrà vedersela con (su tutti, naturalmente), il cubano Reynier Mena e il botswano Isaac Makwala. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Tortu e riportate dall’ANSA in vista del suo prossimo appuntamento in pista: “Mi aspetta una gara importante come test prima ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022)di raggiungere gli Stati Uniti d’America per gli attesissimidi2022 (a Eugene),sarà impegnato nel tradizionale meeting di Le Chaux-de-Fonds in Svizzera per un ultimosui 200 metri a circa mille metri di altitudine. L’azzurro sarà di scena domani domenica 3 luglio, con l’obiettivo di migliorare il proprio personale in questa stagione, pari al 20?40 registrato in occasione del Golden Gala di Roma, e dovrà vedersela con (su tutti, naturalmente), il cubano Reynier Mena e il botswano Isaac Makwala. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dae riportate dall’ANSA in vista del suo prossimo appuntamento in pista: “Miuna garacome...

