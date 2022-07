Ascolti tv 1 luglio 2022: Conti replica “Top Dieci” e con Salerno, Leotta e Tatangelo cancella “New Amsterdam”. Dietro arriva Nuzzi (Di sabato 2 luglio 2022) Ascolti al top: Su Rai1 Tg1 3,484 milioni di spettatori e 26,12%. Reazione a catena 3,3 milioni e 29,5%; TecheTecheTè 2,9 milioni di spettatori con il 19,96%. Su Canale5 Tg5 2,649 milioni e 19,57% Aria più respirabile al nord, ancora afa al centro sud nella giornata di venerdì 1 luglio. In prima serata su Rai1 è andata in onda la replica del format Top Dieci e Canale5 ha risposto con New Amsterdam 4, il telefilm ospedaliero senza successo. Gli altri? La nuova Rai2 ha proposto i telefilm crime, Rai3 la prima tv di un film paradossale, Morto tra una settimana del 2017, Italia 1 il distopico Brick Mansions, La7 il docu magazine Eden – Un pianeta da salvare. Favorito così complessivamente è stato il percorso di Gianluigi Nuzzi, in griglia come sempre con Quarto Grado su Rete4 nella ... Leggi su tvzoom (Di sabato 2 luglio 2022)al top: Su Rai1 Tg1 3,484 milioni di spettatori e 26,12%. Reazione a catena 3,3 milioni e 29,5%; TecheTecheTè 2,9 milioni di spettatori con il 19,96%. Su Canale5 Tg5 2,649 milioni e 19,57% Aria più respirabile al nord, ancora afa al centro sud nella giornata di venerdì 1. In prima serata su Rai1 è andata in onda ladel format Tope Canale5 ha risposto con New4, il telefilm ospedaliero senza successo. Gli altri? La nuova Rai2 ha proposto i telefilm crime, Rai3 la prima tv di un film paradossale, Morto tra una settimana del 2017, Italia 1 il distopico Brick Mansions, La7 il docu magazine Eden – Un pianeta da salvare. Favorito così complessivamente è stato il percorso di Gianluigi, in griglia come sempre con Quarto Grado su Rete4 nella ...

Pubblicità

CrescenzoFilo : RT @fashionsoaptv: ASCOLTI 1 luglio: Un altro domani ottiene 1.420.000 con il 17% di share. #AscoltiTv #UnAltroDomani - il_Case : Ascolti TV | Venerdì 1 luglio 2022. Bene Top Dieci in replica (18.6%), New Amsterdam 10.1%. Il Tour de France parte… - occhio_notizie : Ascolti tv di venerdì 1 luglio 2022: Top Dieci vince contro New Amsterdam #ascoltitv #datiauditel #carloconti - SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 1 luglio 2022: Top Dieci supera New Amsterdam e Quarto Grado - fashionsoaptv : ASCOLTI 1 luglio: Un altro domani ottiene 1.420.000 con il 17% di share. #AscoltiTv #UnAltroDomani -