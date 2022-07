Wimbledon | Sinner batte Isner in 3 set | va agli ottavi - Sport - Tennis - quotidiano net

Pubblicità

Eurosport_IT : C'MOOOOOOON JANNIK! ???? Bellissima vittoria di Sinner contro Isner: l'azzurro si prende gli ottavi di finale di Wi… - FiorinoLuca : Una delle partite migliori sotto il profilo tattico-strategico. Jannik #Sinner diventa il più giovane italiano nel… - gippu1 : Jannik #Sinner raggiunge gli ottavi di #Wimbledon dopo aver già raggiunto quelli di Australian Open, Roland Garros… - theycallhimpana : RT @FiorinoLuca: Jannik #Sinner chiude con: ?? Differenziale di + 11 (29 vincenti e 18 gratuiti) ?? 11/16 punti sotto rete ?? 81% dei punt… - Labellasospesa : RT @lorenzofares: Alle 21 avrò il privilegio di raccontarvi in differita su @SuperTennisTv il discreto match di 3T sul Campo 2 di #Wimbledo… -

JannikRoma, 1 luglio 2022 - Per la prima volta Jannikapproda agli ottavi di finale di, battendo in tre set l'americano John Isner col punteggio di 6 - 4 7 - 6 6 - 3. A 20 anni, l'altoatesino è il più giovane tennista azzurro a ......vola agli ottavi di finale! L'azzurro batte per la seconda volta in carriera John Isner in due ore e ventitré minuti per 6 - 4 7 - 6(4) 6 - 3 e conquista il quarto turno anche adove ...Carlos Alcaraz stayed on course for a potential quarter-final showdown with six-time Wimbledon champion Novak Djokovic after taking care of tricky German opponent Oscar Otte with a no-nonsense 6-3 6-1 ...Carlos Alcaraz stayed on course for a potential quarter-final showdown with six-time Wimbledon champion Novak Djokovic after taking care of tricky German opponent Oscar Otte with a no-nonsense 6-3 6-1 ...