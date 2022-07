Wimbledon | Sinner batte Isner in 3 set | va agli ottavi contro Alcaraz - Sport - Tennis - quotidiano net

Pubblicità

JannikRoma, 1 luglio 2022 - Per la prima volta Jannikapproda agli ottavi di finale di, battendo in tre set l'americano John Isner col punteggio di 6 - 4 7 - 6 6 - 3. A 20 anni, l'altoatesino è il più giovane tennista azzurro a ...LONDRA (INGHILTERRA) - Jannikconquista il pass per gli ottavi nel torneo di. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha sconfitto al terzo turno l'americano John Isner, 20esima forza del tabellone, per 6 - 4 7 - 6(4)...Prestazione matura e di qualità da parte di Sinner che batte Isner nel giorno in cui il bombardiere americano diventa primo per ace in carriera. Alcaraz al prossimo turno ...Jannik Sinner entra nella storia dopo aver battuto Isner: è l'italiano più giovane nell'era Open a partecipare agli ottavi di Wimbledon ...