UFFICIALE – Djuric passa all’Hellas Verona (Di venerdì 1 luglio 2022) Il primo giorno di Luglio sta regalando moltissime novità, come l‘ufficialità di Djuric all’Hellas Verona, dopo quattro anni con la Salernitana (l’ultima in Serie A). Si tratta di un gran colpo, vista anche la possibile partenza di Simeone, richiesto da tantissimi club, sia esteri che italiani. Per il gigante bosniaco si è trovato l’accordo per un contratto biennale (con un terzo anno aggiuntivo) e un ingaggio sui 700.000 euro. Milan Djuric, Hellas Verona: colpo in attacco Dopo aver ufficializzato il passaggio di Roberto Piccoli, gli scaligeri mettono a segno un altro colpo in entrata, rimanendo sempre sul reparto offensivo: ecco allora Milan Djuric, attaccante che sa fare del fisico la sua arma. Grazie alla sua altezza (1,98 metri) riesce a giocare di sponda e a fare ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 1 luglio 2022) Il primo giorno di Luglio sta regalando moltissime novità, come l‘ufficialità di, dopo quattro anni con la Salernitana (l’ultima in Serie A). Si tratta di un gran colpo, vista anche la possibile partenza di Simeone, richiesto da tantissimi club, sia esteri che italiani. Per il gigante bosniaco si è trovato l’accordo per un contratto biennale (con un terzo anno aggiuntivo) e un ingaggio sui 700.000 euro. Milan, Hellas: colpo in attacco Dopo aver ufficializzato ilggio di Roberto Piccoli, gli scaligeri mettono a segno un altro colpo in entrata, rimanendo sempre sul reparto offensivo: ecco allora Milan, attaccante che sa fare del fisico la sua arma. Grazie alla sua altezza (1,98 metri) riesce a giocare di sponda e a fare ...

