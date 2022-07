Uccise Luca e Matteo travolgendo il loro scooter: la Cassazione conferma 11 anni e 4 mesi (Di venerdì 1 luglio 2022) Curno. La Corte di Cassazione ha confermato la pena di 11 anni e 4 mesi per Matteo Scapin, il 34enne di Curno responsabile della morte di Matteo Ferrari e Luca Carissimi. Lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi di 19 e 21 anni, era stato travolto dall’auto dell’imputato dopo una lite alla discoteca Setai di Orio al Serio. Accolto il ricorso delle difese solamente per la guida in stato d’ebbrezza, per la quale la Corte d’appello aveva comminato una pena di 4 mesi e che sarà chiamata ora a rivalutare. Una vicenda giudiziaria complessa quella relativa all’omicidio dei due ragazzi di Bergamo. In primo grado il giudice delle udienze preliminari aveva condannato Scapin in abbreviato per omicidio stradale a 6 ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 luglio 2022) Curno. La Corte dihato la pena di 11e 4perScapin, il 34enne di Curno responsabile della morte diFerrari eCarissimi. Losul quale viaggiavano i due ragazzi di 19 e 21, era stato travolto dall’auto dell’imputato dopo una lite alla discoteca Setai di Orio al Serio. Accolto il ricorso delle difese solamente per la guida in stato d’ebbrezza, per la quale la Corte d’appello aveva comminato una pena di 4e che sarà chiamata ora a rivalutare. Una vicenda giudiziaria complessa quella relativa all’omicidio dei due ragazzi di Bergamo. In primo grado il giudice delle udienze preliminari aveva condannato Scapin in abbreviato per omicidio stradale a 6 ...

