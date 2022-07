Tuffi | Mondiali 2022 | Jodoin di Maria Timbretti Gugiu quinti nel sincro misto dalla piattaforma

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 luglio 2022) Un quinto posto di soddisfazione quello di Sarahdied Eduardnelaidi Budapest. Una prestazione positiva da parte della coppia azzurra in una gara vinta ancora una voltaCina, che conferma la sua imbattibilità in questa rassegna iridata. Medaglia d’oro dunque per i cinesi Duan Yu/Ren Qian, che hanno dominato, imponendosi con il punteggio di 341.16 con un ottimo triplo e mezzo ritornato raggruppato da 82.56. Medaglia d’argento per la coppia ucraina composta da Oleksii Sereda e Sofiia Lyskun (317.01), mentre il bronzo se lo sono messi al collo gli americani Carson Tyler e Delaney Schnell (315.90). Come detto è stata una buona gara per gli ...