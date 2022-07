Tu chiamale se vuoi proscrizioni | ma in realtà sono liste di descrizione del putinismo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 1 luglio 2022) Dovremmo fare a capirci un pochetto, sulledi proscrizione. Se io metto in rassegna le cose dette e scritte qui da noi in un quadrimestre di operazioni speciali, con i nomi di chi le ha dette e scritte, che cosa faccio? Una lista di proscrizione? Io capisco che a questi je rode, come la foto che li ritrae mentre si scaccolano, come l’audio da cui ridonda il congiuntivo deviato, come il video che reitera in versione pacifista la coazione del braccio teso alla Stranamore, ma non è proscrizione: è. A segnare l’inizio del corso informazionista 2puntoZeta è il cippo del 25 Febbraio 2022: «Putin? Putin sta puntando sui suoi obiettivi, e nel frattempo cerca di non spaventare la popolazione», e da lì alle ricognizioni più recenti, che indugiano sulle responsabilità «del regime ucraino», è una meravigliosa avventura di covi nazisti camuffati ...