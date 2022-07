Toyota Rav4 - Il Model Year 2023 arriva in Italia | prezzi di listino e promozioni per il nostro Paese

(Di venerdì 1 luglio 2022) Laintroduce in Europa la: non si tratta di un restyling, ma di un aggiornamento delle dotazioni che coinvolge sia la sicurezza che la connettività. La produzione e le consegne saranno avviate entro la fine dell'anno, mentre i listini per l'aggiornati non sono ancora disponibili. Infotainment da 10,5". Laadotta il nuovo sistema multimediale con schermo da 10,5 pollici che include, di serie, la navigazione su base cloud e i relativi servizi connessi. Oltre agli aggiornamenti da remoto, il nuovo infotainment offre anche la compatibilità con la App MyT, che permette di controllare alcuni parametri del veicolo (inclusi cristalli, serrature, luci, indicatori di direzione e climatizzatore) e l'assistente virtuale richiamabile con il ...

Trasformazione a Gpl di unaLaibrida a gpl in pista a Monza (foto Piero Samiolo) di r.m. 'La propulsione ibrida si sta confermando una scelta vincente per la mobilità sostenibile in questa fase di ...PerHybrid 2.5 Active 2WD , è stato realizzato un kit aftermarket che permette il funzionamento a GPL mantenendo inalterate le ottime prestazioni sia del sistema Hybrid sia del motore ...Una serie di novità per rendere l'esperienza bordo più confortevole e tecnologica, per Toyota RAV4 in vista del 2023. (ANSA) ...RAV4 Hybrid e Plug-in Hybrid sono equipaggiati con nuovi sistemi multimediali, digital cockpit personalizzabile e funzioni Toyota Safety Sense migliorate - Ordini già aperti con prime consegne a inizi ...