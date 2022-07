The Ferragnez 2: annunciata la seconda stagione (Di venerdì 1 luglio 2022) Prime Video oggi ha annunciato il ritorno dello show non-fiction italiano Original The Ferragnez – La serie. The Ferragnez 2, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2023. Visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. The Ferragnez 2: ecco i commenti di Chiara Ferragni e Fedez “Spero che la seconda stagione di questa serie cosí intima per noi possa essere d’esempio a tutti coloro che attraverso la terapia provano a migliorare se stessi e il proprio rapporto di coppia”, ha spiegato Chiara Ferragni. “Il nostro vuole essere un esperimento sociale, oltre che televisivo, dove proviamo a raccontare il nostro aspetto umano piú privato e spontaneo fatto anche di debolezze e sfide ... Leggi su zon (Di venerdì 1 luglio 2022) Prime Video oggi ha annunciato il ritorno dello show non-fiction italiano Original The– La serie. The2, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2023. Visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. The2: ecco i commenti di Chiara Ferragni e Fedez “Spero che ladi questa serie cosí intima per noi possa essere d’esempio a tutti coloro che attraverso la terapia provano a migliorare se stessi e il proprio rapporto di coppia”, ha spiegato Chiara Ferragni. “Il nostro vuole essere un esperimento sociale, oltre che televisivo, dove proviamo a raccontare il nostro aspetto umano piú privato e spontaneo fatto anche di debolezze e sfide ...

Pubblicità

PrimeVideoIT : Sì, avete capito bene! The Ferragnez - La Serie sta tornando ?????? ?? #TheFerragnezSeries #TheFerragnezLaSerie Seconda… - micollottici : RT @PrimeVideoIT: Sì, avete capito bene! The Ferragnez - La Serie sta tornando ?????? ?? #TheFerragnezSeries #TheFerragnezLaSerie Seconda Stagi… - Cosmopolitan_IT : Chiara Ferragni e Fedez annunciano The Ferragnez 2: «Sono iniziate le riprese» - Think_movies : “The Ferragnez – La serie”: annunciata la seconda stagione - solospettacolo : The Ferragnez la serie, seconda stagione su Prime Video -