(Di venerdì 1 luglio 2022) Con la quartadi questoprende il via il suo secondo capitolo: Gli altri. Spostiamo per un po' lo sguardo da quello che è accaduto dentro, e scopriamo con lui quali ripercussioni la sua, invece, abbia avuto al di fuori della sua anima, nel mondo esterno che lo circonda. A cominciare dalle persone più care e vicine

Pubblicità

ezguaitamacchi : Domani sera, 30 giugno (ore 21), ad Arco di Trento sul palco con Andrea Mirò e Brunella Boschetti. 'LA STORIA del… - VanityFairIt : Nella terza puntata - La volontà di cambiamento - di questo podcast, Miro prende finalmente quella scelta che sa po… - Miro_Demirev : Storia dei miei ultimi 12 mesi: - itssoophie : @flatlinejade il prof di storia dell’arte nomina la mia tesina su magritte e mi chiede di collegare il tema dell’an… -

Vanity Fair Italia

L'edificio rinascimentale ospita più di duemila opere che permettono al visitatore di viaggiare attraverso ladell'incisione, dalla fine del XIX secolo alle sperimentazioni contemporanee. ...... mercoledì 12 aprile 2023, ore 20.30 Teatro Ariosto EDIFICIO 3:DI UN INTENTO ASSURDO Scritto e diretto da Claudio Tolcachir FUORI ABBONAMENTO Martedì 8 novembre 2022, ore 20.30 Teatro ... Storia di Miro - Un podcast non binario: puntata 4 Con la quarta puntata di questo podcast prende il via il suo secondo capitolo: Gli altri. Spostiamo per un po' lo sguardo da quello che è accaduto dentro Miro, e scopriamo con lui quali ripercussioni ...Cultura, territorio e innovazione si fondono in “23 Anni Star”, il nuovo singolo del caleidoscopico NedNack, patrocinato dal comune di Torgiano, storico e incantevole borgo del Centro Italia ...