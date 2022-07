Soleil Sorge | non lo farebbe mai per visibilità o per soldi | cosa dichiara durante un' intervista

(Di venerdì 1 luglio 2022) In un'a Radio Deejay, aè stata fatta una domanda:nonmai per, pero per show. La risposta dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata ...

In un'intervista a Radio Deejay, aè stata fatta una domanda: cosa non farebbe mai per visibilità, per soldi o per show. La risposta dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata meravigliosa. Ecco che cosa ha detto ...Edoardo Tavassi corteggia/ "Quando l'ho vista s'è bloccato tutto..." 'Ho urtato uno scoglio con il ginocchio durante la prova ricompensa, uscito dall'acqua il ginocchio ha ceduto, ho ...Soleil Sorge super hot nella foto in riva al lago; l'influencer si è ricongiunta con l'amica Dayane Mello e insieme sono più sexy che mai.Soleil Sorge dà i voti ai personaggi tv e si lascia sfuggire una frecciatina su Tina Cipollari: è soltanto l'inizio di una nuova polemica