Serena Mollicone e il delitto di Arce

(Di venerdì 1 luglio 2022) Era un giorno di primavera inoltrata che già profumava d’estate quando una giovane ragazza scomparve improvvisamente senza lasciare traccia. Il suo corpo senza vita fu trovato due giorni dopo in un bosco non molto lontano dalla sua abitazione. Il suo nome eraed era diventata l’innocente vittima della brutalità degli uomini. Ildisconvolse la provincia di Frosinone e l’Italia intera, popolando per settimane e per anni le pagine dei giornali di cronaca. Un omicidio che privò quel padre, rimasto da solo a occuparsi di sua figlia, della persona più importante della sua vita. Ma la sofferenza e la disperazione non erano gli unici sentimenti che accompagnavano quella tragica scomparsa, perché al loro fianco si innalzò prepotentemente la sconfitta amara della mancata giustizia. Per anni, più di ...