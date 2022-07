Perché non si deve mai pagare il riscatto dopo un attacco ransomware

Leggi su agi

(Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Non c'è mai la certezza cheil primo pagamento i criminali cederanno la chiave crittografica per sbloccare dati o sistemi in ostaggio, i dati liberatiunpossono risultare corrotti, il modus operandi dei banditi è che una volta attaccata la vittima e aver ottenuto un, continuerà a farlo, per molte volte. Le varie gang potrebbero poi passarsi le informazioni sulle vittime affinché possano essere attaccate di nuovo da altri gruppi, ancora e ancora. Questi, secondo Yoroi, società del Gruppo Tinexta che si occupa di sicurezza informatica, alcune delle ragioni per cui le vittime dinon dovrebbero maiil. Inoltre, ha rilevato la compagnia italiana, Kisa, agenzia per la cybersecurity della Corea del Sud ha ...