“Per importante serie TV si cercano uomini senza un braccio, senza denti”. L’annuncio di un’agenzia di casting fa discutere i commentatori (Di venerdì 1 luglio 2022) “Per importante serie TV, si cercano alcuni uomini con le seguenti caratteristiche: senza un braccio; senza denti“. Inizia così il post pubblicato su Facebook ieri 30 giugno da Cinecasting Scarduffa, società di servizi per le case di produzione cinematografiche, televisive e pubblicitarie con sede a Roma. Il post continua poi chiedendo la disponibilità per una “prova costume nei prossimi giorni e per girare intorno a metà luglio. No doppi tagli/tagli moderni”. Sono richiesti alcuni dati: cognome, nome, foto primo piano e foto figura intera”. L’invito è quello di condividere più possibile il post. Post che, inevitabilmente, ha scatenato i commenti del web. Qualcuno ride, come una ragazza che ha scritto: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) “PerTV, sialcunicon le seguenti caratteristiche:un“. Inizia così il post pubblicato su Facebook ieri 30 giugno da CineScarduffa, società di servizi per le case di produzione cinematografiche, televisive e pubblicitarie con sede a Roma. Il post continua poi chiedendo la disponibilità per una “prova costume nei prossimi giorni e per girare intorno a metà luglio. No doppi tagli/tagli moderni”. Sono richiesti alcuni dati: cognome, nome, foto primo piano e foto figura intera”. L’invito è quello di condividere più possibile il post. Post che, inevitabilmente, ha scatenato i commenti del web. Qualcuno ride, come una ragazza che ha scritto: ...

CarloCalenda : Io non sono per i confini aperti a tutti. Penso che l’immigrazione vada gestita con attenzione. Ma che un ragazzo c… - matteosalvinimi : 5) La cittadinanza è scelta importante che si può e si deve fare al compimento del 18esimo anno di età. 6) Nella le… - guerini_lorenzo : Al #NATOSummit con Pres Draghi e Min @luigidimaio. Momento storico per Alleanza, con nuovo Concetto Strategico pron… - pedropascalss : vabbè pensiamo a cose più felici eddie non avrà una back story ma sappiamo che è un tipo da boxer è questo l'import… - ohzozzoni : 'Comunque mi è parso di capire che Nicole avrà un ruolo importante nella s5... Abbiamo aspettato due anni e passa p… -