Pensione di reversibilità, novità sui tagli: come cambiano i limiti (Di venerdì 1 luglio 2022) In caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, la Pensione di reversibilità non può essere tagliata di un importo superiore all'ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi. Ridurre la Pensione oltre la misura dei redditi conseguiti, si tradurrebbe in un danno per il superstite. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 162, accogliendo una questione sollevata dal Tar del Lazio sul cumulo tra Pensione di reversibilità e redditi aggiuntivi del beneficiario. Decurtazione Pensione di reversibilità, il caso La questione nasce dal caso concreto di una titolare di Pensione di reversibilità, che per due annualità aveva beneficiato di propri redditi aggiuntivi e si era vista decurtare il trattamento ...

