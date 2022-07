Paola Barale | scelta consapevole La più intima e impensabile delle rivelazioni

(Di venerdì 1 luglio 2022) Per anniè stata in tv sulla cresta dell'onda. Poi, dopo Buona Domenica (negli anni Duemila), è scomparsa. Qualche sporadica apparizione, ma nulla di più. Oggi torna a parlare rompendo il silenzio rispondendo ad una domanda molto delicata: come mai non ha avuto un figlio? “Non averne è stata una”, dice a Il Corriere della Sera. “Credo di invecchiare bene anche perché non avendone, mi sento libera di testa”. La sua, quindi, sembra una. Poi spiega il motivo che l'ha portata a lasciare il programma tanto amato dagli italiani. “Avevo bisogno di fare altro”, continua a raccontare. Qualcuno, all'epoca, ipotizzò che lei lasciò Buona Domenica per l'ex fidanzato Raz Degan. “No, lui arrivò un anno dopo. Me ne andai ...

Pubblicità

infoitcultura : Paola Barale: ''I reality? Mi hanno offerto anche grandi cifre: ecco perché dico di no'' - infoitcultura : Paola Barale: ‘Invecchio bene anche perché non ho figli’ - hipsterdelcazzo : RT @CogliaWho: Notevole intervista a Paola Barale 'con lo sguardo sempre fatto' che vede le gru e gode - ParliamoDiNews : Paola Barale: la confessione sulla sua vita privata | Gossip Blog #paola #barale #confessione #privata #gossip… - CogliaWho : Notevole intervista a Paola Barale 'con lo sguardo sempre fatto' che vede le gru e gode -

una nota attrice e showgirl si è raccontata ai microfoni del Corriere.it. L'ex moglie di Gianni Sperti alla domanda come mai non ha avuto un figlio ha risposto: 'Non averne è stata una ...L'attrice ricorda la sua esperienza nel programma di Canale 5 da cui andò via nel pieno della ...Milano è sempre stata figa, dipende da cosa ci devi fare La televisione, almeno per adesso, non rappresenta per lei un’opzione: “I reality non hanno dei bei contenuti. Mi chiedono di continuo di farne ...Poi ho iniziato a lavorare come sosia di Madonna, non mi piaceva molto però pagavano benissimo. Mi piace il teatro, è sempre diverso e non rischio mai di rivivere le medesime situazioni». Lì guadagnav ...